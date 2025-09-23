بعيد عن الواقع.. أول تعليق إسرائيلي بشأن مؤتمر حل الدولتين



وكالات

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بعيد عن الواقع.

وأضاف المندوب الإسرائيلي إنه: " لا مستقبل لغزة بدون القضاء على حركة حماس".

وتابع: "لم ننهي عملنا بعد للقضاء على حماس في غزة، ولن نتخلى عن ما نفعله".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى مؤتمر حل الدولتين بالقول: "مؤتمر حل الدولتين بعيد عن الواقع".

هذا واعترفت عدة دول غربية مؤخرا بدولة فلسطين، أبرزها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا، بحسب سكاي نيوز.