بعيد عن الواقع.. أول تعليق إسرائيلي بشأن مؤتمر حل الدولتين

كتب : مصراوي

03:12 ص 23/09/2025

داني دانون

وكالات

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بعيد عن الواقع.

وأضاف المندوب الإسرائيلي إنه: " لا مستقبل لغزة بدون القضاء على حركة حماس".

وتابع: "لم ننهي عملنا بعد للقضاء على حماس في غزة، ولن نتخلى عن ما نفعله".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى مؤتمر حل الدولتين بالقول: "مؤتمر حل الدولتين بعيد عن الواقع".

هذا واعترفت عدة دول غربية مؤخرا بدولة فلسطين، أبرزها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا، بحسب سكاي نيوز.

