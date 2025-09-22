إعلان

أرملة تشارلي كيرك: أسامح الرجل المتهم بقتل زوجي (فيديو)

كتب : مصراوي

01:26 م 22/09/2025

تشارلي كيرك

وكالات

قالت أرملة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، خلال خطاب ألقته في حفل تأبينه العام في جلينديل بولاية أريزونا، إنها سامحت المتهم بقتل زوجها.

وأضافت إيريكا كيرك أمام حشدٍ غفير: "زوجي أراد إنقاذ شباب، تمامًا مثل من قتله. ذلك الرجل، ذلك الشاب - سامحته. سامحته لأن هذا ما فعله المسيح، وهذا ما سيفعله تشارلي"، وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووقف الحاضرون في الملعب على أقدامهم بالتصفيق.

ووجّه الادعاء العام تهمةً لتايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، بإطلاق النار على تشارلي كيرك، مما أدى إلى وفاته في 10 سبتمبر في جامعة وادي يوتا. ويُحتمل أن يواجه روبنسون، وهو من ولاية يوتا، عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وأمس الأحد، حضر الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين مراسم تشييع الناشط السياسي تشارلي كيرك.

تشارلي كيرك ولاية أريزونا أرملة تشارلي كيرك إيريكا كيرك

