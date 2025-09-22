أرملة تشارلي كيرك: أسامح الرجل المتهم بقتل زوجي (فيديو)

وكالات

قالت أرملة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، خلال خطاب ألقته في حفل تأبينه العام في جلينديل بولاية أريزونا، إنها سامحت المتهم بقتل زوجها.

وأضافت إيريكا كيرك أمام حشدٍ غفير: "زوجي أراد إنقاذ شباب، تمامًا مثل من قتله. ذلك الرجل، ذلك الشاب - سامحته. سامحته لأن هذا ما فعله المسيح، وهذا ما سيفعله تشارلي"، وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

"That young man, I forgive him."



Erika Kirk, Charlie Kirk's widow, held back tears as she spoke at her late husband's memorial service, saying of the alleged shooter: "I forgive him." https://t.co/dqvT9IwHMu pic.twitter.com/43izDRSFu1 — ABC News (@ABC) September 21, 2025

ووقف الحاضرون في الملعب على أقدامهم بالتصفيق.

ووجّه الادعاء العام تهمةً لتايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، بإطلاق النار على تشارلي كيرك، مما أدى إلى وفاته في 10 سبتمبر في جامعة وادي يوتا. ويُحتمل أن يواجه روبنسون، وهو من ولاية يوتا، عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وأمس الأحد، حضر الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين مراسم تشييع الناشط السياسي تشارلي كيرك.