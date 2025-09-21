ضباط إسرائيليون: بعض الجنود أبدوا خوفهم من دخول المعركة بمدينة غزة

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية نقلا عن ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن طريقة عرض المعلومات الاستخبارية على المقاتلين قبل دخولهم مدينة غزة كانت مثيرة للقلق ما أدى إلى ارتباك الجنود.

وأوضح الضباط الإسرائيليون، أن الإحاطة الاستخبارية تضمنت تحذيرات بشأن نشر أسلحة وعبوات ناسفة وشبكة أنفاق متشعبة في مدينة غزة.

وأشار الضباط، إلى أنه بعد الإحاطة الاستخبارية بشأن القتال بمدينة غزة التقى المقاتلون بأخصائي نفسي عسكري لمعالجة المعلومات، موضحين أن بعض الجنود أعربوا عن خشيتهم من دخول المعركة بمدينة غزة.

وذكر الموقع العبري، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل آلاف الجنود من المشاة والمدرعات والمهندسين إلى مدينة غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ من أجل تسريع عملية احتلالها.

وكشفت مصادر عسكرية، أن ما يقرب من 70 ألف جندي إسرائيلي يعملون حاليا في مدينة غزة، موضحة أن تلك الأعداد من المتوقع أن تتزايد في المستقبل القريب.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الفرقة 98 تعمل في قلب مدينة غزة، في حين تعمل الفرقة 162 في منطقة جباليا، بينما تعمل الفرقة 99 في شمال القطاع، فيما تعمل قوات من الفرقة 143 في منطقتي خان يونس ورفح جنوبي غزة.