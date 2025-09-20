إعلان

أسير أمريكي محرر من غزة: سأعود للانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

10:49 م السبت 20 سبتمبر 2025

الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

وكالات

قال الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي أطلق سراحه من غزة عبر صفقة منفصلة، إنه ينوي العودة إلى إسرائيل الشهر المقبل والانضمام إلى قوات الاحتلال العالمة في القطاع.

وخلال فعالية لمنظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" الأمريكية، صرّح ألكسندر بأنه سيعود إلى إسرائيلي الشهر المقبل للانضمام إلى جيش الاحتلال، مضيفا "سأخدم يفخر إلى جانب إخوتي، قصتي لا تنهي بالنجاة بل تستمر بالخدمة".

وكان ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما والذي نشأ في أمريكا، انتقل إلى إسرائيل بمفرده وهو في الـ18 للالتحاق بلواء جولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تأسره حماس خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023 من إحدى القواعد قرب غزة.

وفي مايو الماضي، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية سراح ألكسندر، بعد مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، بعد أن قضى 584 يوما أسيرا في القطاع.

عيدان ألكسندر الجندي الأمريكي الأسير "المفقود" في غزة.. ماذا نعرف عنه؟

