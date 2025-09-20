إعلان

وزيرة التنمية الألمانية: برلين تعتزم تقديم مساعدات طارئة للسلطة الفلسطينية

12:14 م السبت 20 سبتمبر 2025

وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


برلين- (د ب أ)

أعلنت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، عزم الحكومة الألمانية حماية السلطة الفلسطينية من الانهيار المالي عبر تقديم مساعدات طارئة.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "تواجه المناطق الفلسطينية نقطة انكسار حرجة، والتي ستُحدد ما إذا كان سيتبقى في المستقبل أي شيء على الإطلاق يمكن الاعتراف به"، مضيفة أن الحكومة الألمانية "مُتفقة على رغبتنا في تقديم مساعدات مالية طارئة للسلطة الفلسطينية".

وذكرت العبلي رادوفان أنه خلال زيارتها للمنطقة اتضح جليا أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار، عازية ذلك إلى توقف الحكومة الإسرائيلية عن توزيع عائدات الضرائب منذ مايو.

ووصفت الوزيرة الوضع في قطاع غزة بأنه "مفزع للغاية".

كانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) علمت من مصادر حكومية أمس أن برلين تدرس تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (2ر35 مليون دولار) للضفة الغربية للمساعدة في التعويض عن عوائد الضرائب التي تمنعها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أنه بحسب خطط الوزيرة، سوف يتم تحويل الأموال عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، كي تستخدم في تقديم الرواتب بقطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

ولكن المصادر قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد، حيث إن الحكومة الائتلافية مازالت تناقش المقترح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان الحكومة الألمانية السلطة الفلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر