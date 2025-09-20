

برلين- (د ب أ)

أعلنت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، عزم الحكومة الألمانية حماية السلطة الفلسطينية من الانهيار المالي عبر تقديم مساعدات طارئة.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "تواجه المناطق الفلسطينية نقطة انكسار حرجة، والتي ستُحدد ما إذا كان سيتبقى في المستقبل أي شيء على الإطلاق يمكن الاعتراف به"، مضيفة أن الحكومة الألمانية "مُتفقة على رغبتنا في تقديم مساعدات مالية طارئة للسلطة الفلسطينية".

وذكرت العبلي رادوفان أنه خلال زيارتها للمنطقة اتضح جليا أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار، عازية ذلك إلى توقف الحكومة الإسرائيلية عن توزيع عائدات الضرائب منذ مايو.

ووصفت الوزيرة الوضع في قطاع غزة بأنه "مفزع للغاية".

كانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) علمت من مصادر حكومية أمس أن برلين تدرس تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (2ر35 مليون دولار) للضفة الغربية للمساعدة في التعويض عن عوائد الضرائب التي تمنعها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أنه بحسب خطط الوزيرة، سوف يتم تحويل الأموال عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، كي تستخدم في تقديم الرواتب بقطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

ولكن المصادر قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد، حيث إن الحكومة الائتلافية مازالت تناقش المقترح.