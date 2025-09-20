إعلان

وفاة وفقدان 61 شخصًا جراء غرق قارب قبالة السواحل الليبية

12:19 ص السبت 20 سبتمبر 2025

وفاة وفقدان 61 شخصًا جراء غرق قارب قبالة السواحل ا

(أ ب)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

وصرح متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الجمعة، بأن القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 مواطنا من السودان وجنوب السودان، أبحر في 9 سبتمبر من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية وغرق في نفس اليوم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه تم إنقاذ إجمالي 14 شخصا بعد خمسة أيام من غرق القارب، بينما لا يزال 42 آخرون في عداد المفقودين. ولم يتضح كيف تمكن هؤلاء الناجون من البقاء على قيد الحياة في البحر طوال تلك الفترة.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا هربا من الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

