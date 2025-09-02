إعلان

الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية تزداد سوءا بميانمار في ظل الحكم العسكري

07:31 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الأمم المتحدة

جنيف - (د ب أ)

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير نشر في جنيف اليوم الثلاثاء أن ميانمار تواجه تدهورا في الحالة الإنسانية، خاصة في ولاية راخين التي تتركز بها أقلية الروهينجا المسلمة العرقية.

وأشار التقرير إلى "زيادة أعمال القتل والتعذيب وتدمير القرى والتهجير الجماعي القسري".


وأضاف التقرير الأممي أنه منذ الانقلاب العسكري في 2021، أكدت مصادر موثوقة قتل نحو 7100 شخص على يد الجيش، نحو ثلثهم من النساء والأطفال.


وورد 26 بلاغا يزعم استخدام مواد كيميائية، من بينها أسمدة، ملحقة بعبوات ناسفة.


وأضاف التقرير أنه تم القبض على نحو 30 ألف شخص على أسس سياسية وما زال أكثر من 22 ألف قيد الاحتجاز دون الخضوع لمحاكمة عادلة أو ضمان قضائي في المحاكم التي يسيطر عليها الجيش.


وأطاح الانقلاب العسكري بحكومة أون سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورغم ذلك كانت أقلية الروهينجا تتعرض للقمع أثناء ولايتها أيضا.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميانمار جنيف الروهينجا
