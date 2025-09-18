إعلان

مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار وقف إطلاق النار في غزة

10:13 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مجلس الأمن الدولي

وكالات

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على قرار يطالب مجددا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، مع التعبير عن القلق إزاء تقرير حديث عن المجاعة وتوسع الهجوم الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، كما فعلت مع مشروعات قرارات مماثلة خلال العام الماضي، بما في ذلك آخر محاولة في يونيو الماضي.

وينص مشروع القرار، الذي أعده عشرة أعضاء منتخبين لمدة عامين في المجلس، على ما هو أوسع من مشاريع القرارات السابقة من خلال تسليط الضوء على ما يصفه الدبلوماسيون بـ "تفاقم معاناة" المدنيين الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة.

ويعيد مشروع القرار أيضا التأكيد على المطالب الواردة في قرارات سابقة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس وجماعات أخرى عقب هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر 2023.

