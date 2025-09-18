

وكالات

وافقت لجة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين مايك والتز مندوبا دائما للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأجرت اللجنة التصويت على 36 مرشحا، قدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمختلف المناصب.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تعيين والتز والمسؤولين الآخرين في وقت لاحق.

وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن ذلك سيحدث على الأرجح في الشهر المقبل، نظرا لأن الكونغرس لن يعمل خلال العطلة بمناسبة عيد رأس السنة حسب التقويم اليهودي الأسبوع المقبل.

وبالتالي لن يتمكن والتز من تولي المنصب قبل انطلاق أعمال الأسبوع الرفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الأرجح.

ويشار إلى أن مايك والتز كان مستشارا للأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى 1 مايو الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

ومنصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، فهو لا يزال شاغرا منذ 8 أشهر، وتؤدي القائمة بالأعمال دوروثي شي مهام المنصب في الوقت الراهن.