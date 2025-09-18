إعلان

لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعيين والتز مندوبا لدى الأمم المتحدة

05:14 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

مايك والتز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

وافقت لجة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين مايك والتز مندوبا دائما للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأجرت اللجنة التصويت على 36 مرشحا، قدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمختلف المناصب.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تعيين والتز والمسؤولين الآخرين في وقت لاحق.

وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن ذلك سيحدث على الأرجح في الشهر المقبل، نظرا لأن الكونغرس لن يعمل خلال العطلة بمناسبة عيد رأس السنة حسب التقويم اليهودي الأسبوع المقبل.

وبالتالي لن يتمكن والتز من تولي المنصب قبل انطلاق أعمال الأسبوع الرفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الأرجح.

ويشار إلى أن مايك والتز كان مستشارا للأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى 1 مايو الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

ومنصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، فهو لا يزال شاغرا منذ 8 أشهر، وتؤدي القائمة بالأعمال دوروثي شي مهام المنصب في الوقت الراهن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك والتز تعيين والتز مندوبا لدى الأمم المتحدة مجلس الشيوخ الأمريكي الأمم المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان