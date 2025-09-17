وكالات

انتقد القائد العسكري السابق لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف، توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة، مؤكدًا أنه يسبب عدة مشاكل ويعرض حياة الأسرى والجنود والمدنيين بغزة للخطر.

وقال يسرائيل زيف، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن نتنياهو يبحث عن صورة نصر لا توجد في هذه حرب غزة، مضيفًا "آمل أن يعود نتنياهو إلى رشده ويعلن إنهاء الحرب في غزة".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم قصفها بالاشتراك مع كتائب المجاهدين حشود الجيش الإسرائيلي قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبدأ جيش الاحتلال ما أطلق عليها "العملية الأساسية" ضمن هجومه للسيطرة على مدينة غزة تدريجيا، بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء "مرحلة حاسمة" من الحرب في غزة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد البنى التحتية للإرهاب. والجنود يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس... لن نلين ولن نتراجع حتى اكتمال المهمة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الأربعاء، إن تحقيق النصر لن يتم إلا بالقضاء على حماس وتحرير الأسرى، مؤكدا أنه مع أي عمل عسكري يؤدي إلى القضاء على المقاومة.

وأوضح جالانت في تصريحات إعلامية، أن التسوية لا يمكن أن تتم إلا بتحرير الأسرى أولا ثم القضاء على حماس، مضيفا "للأسف الحرب ضد حماس ستستغرق أوقاتا طويلة".

وأشار جالانت، إلى أن من واجب الدولة التوصل إلى اتفاقية تعيد كل الأسرى الموتى والأحياء، موضحا أنه كانت هناك فرص للتوصل لصفقة لإنهاء معاناة الأسرى أهمها يناير الماضي.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير أجهزة البيجر بشكل طارئ وسريع لأن حزب الله في لبنان كان بصدد كشف مخططاته.