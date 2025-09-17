نقل رئيس البرازيل السابق بولسونارو للمستشفى

ريو دي جانيرو - (د ب ا)

تم نقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى المستشفى بعد إصابته بنوبات فواق وقيء وانخفاض ضغط الدم، حسبما أعلن ابنه أمس الثلاثاء.

وكتب فلافيو بولسونارو عبر منصة "اكس" أن والده شعر بالتوعك، ونقله أفراد أمن السجن إلى مستشفى دي اف ستار في برازيليا، مشيرًا إلى أن والده سيبقى في المستشفى طوال الليل، حسبما ذكر موقع جي وان الإخباري نقلا عن أطباء.

وقال أطباء إن بولسونارو يعاني من فقر الدم، ومازالت تظهر عليه دلالات الإصابة بالتهاب رئوي، وقد عولج بحقنة حديد.

وكان بولسونارو قد تلقى علاجا الأحد الماضي بسبب إصابة بالجلد، ويذكر أن بولسونارو قد احتاج للرعاية الطبية أكثر من مرة مؤخرا بسبب مضاعفات طويلة الأمد جراء هجوم بسكين تعرض له خلال حملة انتخابية عام 2018.

ويخضع بولسونارو حاليا للإقامة الجبرية، وقد صدر الأسبوع الماضي حكما بحقه يقضي بسجنه أكثر من 27 عاما لدوره في محاولة انقلاب بعد خسارته في الانتخابات عام 2022 لصالح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.