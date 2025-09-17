

وكالات

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، أن مصر اقترحت توسيع نطاق السياحة من روسيا، وموسكو ستعمل على ذلك، مؤكدا أن الانطباع العام من المحادثات مع المسؤولين المصريين جيد للغاية.

قال أوفرشوك: "ناقشنا السياحة 15% من دخل قطاع السياحة المصري يأتي من السياح الروس، وبطبيعة الحال، يُبدي الجانب المصري اهتماما بالغا بتطوير السياحة وقد اقترحوا توسيع نطاق السياحة في روسيا والآن، ينبغي على وزارة التنمية الاقتصادية لدينا الانضمام إلى هذا العمل".

وأكد استعداد مصر لقبول عمليات التفتيش من روسيا امتثالا لمتطلبات موسكو، قائلا: "إن الانطباع العام من المحادثات جيد للغاية، سواء مع رئيس الوزراء أو مع نائب رئيس الوزراء أو مع وزير الخارجية".

وأضاف: "ناقشنا قضايا تتعلق بتطوير الطاقة، ليس فقط في القطاع النووي لدينا تعاون نشط للغاية في مجال الزراعة مصر تشتري حبوبنا، ونفكر في تنظيم معالجة زيت دوار الشمس في مصر، اقترح الجانب المصري التعاون في بعض مجالات العلوم والتكنولوجيا سندرس هذا الأمر أيضا".

وأضاف أن العمل جارٍ حاليا على تنفيذ مشروعين رائدين وهما محطة طاقة نووية ومنطقة صناعية روسية قرب قناة السويس.

وأوضح أن روسيا، في مجال الطاقة النووية، تساعد مصر على إنشاء محطة نووية.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال الروسي يبدي اهتماما كبيرا بإقامة معامل على أراضي المنطقة الصناعية الروسية.

وترأس أوفرشوك وفد روسي في مصر من 14 إلى 16 سبتمبر، برفقة ممثلي قطاع الأعمال من روسيا، وتفقد موقع المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس.

كما التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للصناعة ووزير النقل المصري كامل الوزير، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وفقا لروسيا اليوم.