كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن أي اعتداء أو مساس بأي دولة عربية أو إسلامية يُعد مساساً مباشراً بالأمن المشترك، مشدداً على تضامن القيادة والشعب الفلسطيني مع دولة قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي.

وطالب الرئيس الفلسطيني خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، مشيراً إلى أن "مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وإنهاء الاحتلال".

وثمّن عباس جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية، وأشاد بشكل خاص بجهود مصر وقطر في هذا الإطار. كما وجه الشكر إلى السعودية وفرنسا على جهودهما لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

وفي حديثه عن الموقف من الحكومة الإسرائيلية الحالية، قال الرئيس الفلسطيني: "في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكاً في الأمن والاستقرار بمنطقتنا".

كما دعا الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الممارسات والجرائم الإسرائيلية، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يمنح تل أبيب مزيداً من الغطاء لمواصلة انتهاكاتها.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.