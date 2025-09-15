إيران: نأمل التوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا

وكالات

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، عن أمله في أن تتوصل القمة المقرر عقدها اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة إلى نتائج "تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة الكيان الصهيوني".

وقال بزشكيان، إن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين واعتدى على عدد من الدول الإسلامية.

وتابع الرئيس الإيراني: "الكيان الصهيوني يفعل ما يشاء في المنطقة وللأسف يحظى بدعم واشنطن وعدد من الدول الغربية".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن قمة الدوحة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مُقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية.