إعلان

إيران: نأمل التوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا

10:32 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، عن أمله في أن تتوصل القمة المقرر عقدها اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة إلى نتائج "تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة الكيان الصهيوني".

وقال بزشكيان، إن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين واعتدى على عدد من الدول الإسلامية.

وتابع الرئيس الإيراني: "الكيان الصهيوني يفعل ما يشاء في المنطقة وللأسف يحظى بدعم واشنطن وعدد من الدول الغربية".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن قمة الدوحة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مُقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني القمة العربية الإسلامية الطارئة قمة الدوحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان