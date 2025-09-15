ترامب: سنعلن الطوارئ في واشنطن حال لم تتعاون الشرطة مع إدارة الهجرة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن حالة الطوارئ الوطنية في واشنطن حال لم تتعاون شرطة العاصمة مع دائرة الهجرة والجمارك، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن مدينة واشنطن رفعت دعوى قضائية، ضد الرئيس دونالد ترامب والجيش الأمريكي، بسبب نشر الحرس الوطني في عاصمة البلاد.

واتهمت واشنطن في الدعوى، ترامب بانتهاك مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية الأمريكية، بسبب مشاركته للجيش في إنفاذ القانون المحلي، حيث تأتي الدعوى في أعقاب حكم أصدره قاض اتحادي في كاليفورنيا هذا الأسبوع، وجد أن إدارة ترامب انتهكت قانون بوسي كوميتاتوس، الذي يحظر استخدام الجنود في أنشطة إنفاذ القانون المدنية.

وقال المدعي العام المنتخب في واشنطن، بريان شوالب، مقيم الدعوي، خلال بيان له، "إن نشر الحرس الوطني لأغراض إنفاذ القانون كان غير ضروري وغير مرغوب فيه وخطيرًا وضارًا لسكان المدينة، ولا ينبغي لأي مدينة أمريكية أن يكون بها جيش أمريكي وخاصة العسكريين من خارج الولاية الذين لا يخضعون للمساءلة أمام السكان وغير مدربين على إنفاذ القانون المحلي ومراقبة شوارعها".

وأضاف "إنها العاصمة اليوم، ولكن يمكن أن تكون أي مدينة أخرى غدًا، لقد رفعنا هذا الإجراء لوضع حد لهذا التجاوز الفيدرالي غير القانوني".

وجاء في الدعوى، أن "الإجراءات غير القانونية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة تسببت في ضرر لا يمكن إصلاحه من خلال انتهاك حق المدينة في الحكم الذاتي، وتأجيج عدم الثقة تجاه إنفاذ القانون المحلي، وإحباط الأعمال والسياحة".