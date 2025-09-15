بينهم أطفال.. 10 شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على مناطق بغزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، بسقوط 10 شهداء ووقوع إصابات جرّاء قصف إسرائيلي لمنزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأكد التلفزيون الفلسطيني، سقوط 6 شهداء بينهم أطفال ومصابون جرّاء قصف إسرائيل لخيمة نازحين داخل مبنى الصليب الأحمر خلف كابيتال مول في حي الرمال بمدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف قوات إسرائيلية بناية سكنية قرب مستشفى القدس، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية دمرت ما لا يقل عن 30 مبنى سكنيا في مدينة غزة وأجبرت الآلاف على النزوح من ديارهم، في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل الأحد لإجراء مباحثات بشأن الصراع.

وقالت إسرائيل، إنها تعتزم السيطرة على المدينة التي يحتمي بها نحو مليون فلسطيني، وذلك في إطار هدفها المعلن المتمثل في القضاء حماس، وكثفت هجماتها على المدينة ووصفتها بأنها آخر معاقل الحركة الفلسطينية.

كانت إسرائيل قد استهدفت القيادة السياسية للحركة، التي أجرت مفاوضات متقطعة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بغارة جوية في الدوحة يوم الثلاثاء في هجوم لاقى تنديدات واسعة النطاق.

وذكر روبيو، أن واشنطن تريد مناقشة كيفية تحرير 48 رهينة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، لا تزال تحتجزهم حماس في غزة وإعادة إعمار القطاع الساحلي.

وصرّح روبيو قبل أن يتوجه إلى إسرائيل التي سيبقى بها حتى يوم الثلاثاء قائلا: "ما حدث قد حدث سوف نلتقي بهم القيادة الإسرائيلية سنتحدث عما يخبئه المستقبل"، وفقا لسكاي نيوز.