سوشيلا كاركي تتولى منصبها كرئيسة وزراء مؤقتة لنيبال

كاتمندو - (د ب أ)

تولت سوشيلا كاركي منصبها كرئيسة وزراء مؤقتة لنيبال اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة هيمالايان تايمز أنه قبل توليها منصبها رسميا، توجهت كاركي إلى النصب التذكاري للشهداء في لانشاور في وقت مبكر من اليوم، ووقعت خلال مراسم تنصيبها على قرار بتقديم مليون روبية نيبالية (دولار يساوي نحو 141 روبية نيبالية) لأسر الذين لقوا حتفهم في المظاهرات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن كاركي قالت "علينا أن نتكاتف سويا لإعادة بناء البلاد" متعهدة بالعمل لإعادة البلاد إلى مسارها، كما صدرت تعليمات للوزارات بتقديم تقارير مفصلة بشأن حجم الضرر الذي وقع خلال الاحتجاجات.

كان الرئيس رام تشاندرا بوديل، عين أمس الأول الجمعة رئيسة المحكمة العليا السابقة كاركي، رئيسة مؤقتة للحكومة، بعد قيامه بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات فى 5 مارس.

كانت الاحتجاجات اندلعت في البلاد يوم الاثنين الماضى بسب حظر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى العنف، مع قيام المحتجين بمهاجمة المباني الحكومية، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق النار.

وقد عاد الهدوء إلى نيبال عقب سيطرة الجيش على الشوارع، وبدأت المفاوضات بين المتظاهرين والجيش والرئيس بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.

وبلغت حصيلة الضحايا 72 قتيلا بينهم 59 متظاهرا و10 محتجزين و3 من أفراد الشرطة.