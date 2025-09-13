إصابة مسن فلسطيني برصاص إسرائيلي في شمال الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

أصيب مواطن فلسطيني ، صباح اليوم السبت،برصاص القوات الإسرائيلية، عند مدخل مخيم طولكرم الغربي بشمال الضفة الغربية .

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن "طواقمها تسلمت من قوات الاحتلال مسنا /60 عاما/، أصيب بالرصاص الحي بمخيم طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ230 على التوالي، وسط اقتحامات يومية وحصار وإجراءات عسكرية مشددة، ومنع المواطنين من دخول مخيمي طولكرم ونور شمس لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، عبر استهدافهم بالرصاص الحي".

وأشارت إلى "مدينة طولكرم وضواحيها "ذنابة وارتاح وعزبة الجراد"، شهدت اليومين الماضيين تصعيدا عسكريا من خلال حظر التجول، ومداهمة المنازل والمباني السكنية، وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين طالت المئات، إضافة إلى تجريف دفيئات زراعية وإغلاق المدخل الغربي لمخيم نور شمس بالمكعبات الاسمنتية".