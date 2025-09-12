إعلان

أمير قطر يجدد شكره لباكستان على تضامنها مع الدوحة

11:13 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه أكد في اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على أهمية تعزيز المسارات الدبلوماسية والسلمية لحل النزاعات والحفاظ على أمن المنطقة والإقليم.

وأعرب آل ثاني لشريف عن تجديد شكر قطر لباكستان حكومة وشعبًا على تضامنهم المُقدر مع الدوحة.

ومن جانبه، أكد مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر حكومة وشعبًا، ودعمها لحق الدوحة في اتخاذ أي تدابير لحماية أمنها وسيادتها.

وأمس الخميس، أجرى رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف زيارة رسمية إلى الدوحة للتعبير عن تضامن بلاده مع قطر قيادة وشعبًا في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.

وعقد شريف لقاءً مع أمير قطر، وأعرب خلاله عن إدانة باكستان الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ وسافر" لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف باكستان الدوحة تفجيرات قطر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام