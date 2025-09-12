أمير قطر يجدد شكره لباكستان على تضامنها مع الدوحة

وكالات

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه أكد في اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على أهمية تعزيز المسارات الدبلوماسية والسلمية لحل النزاعات والحفاظ على أمن المنطقة والإقليم.

وأعرب آل ثاني لشريف عن تجديد شكر قطر لباكستان حكومة وشعبًا على تضامنهم المُقدر مع الدوحة.

ومن جانبه، أكد مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر حكومة وشعبًا، ودعمها لحق الدوحة في اتخاذ أي تدابير لحماية أمنها وسيادتها.

وأمس الخميس، أجرى رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف زيارة رسمية إلى الدوحة للتعبير عن تضامن بلاده مع قطر قيادة وشعبًا في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.

وعقد شريف لقاءً مع أمير قطر، وأعرب خلاله عن إدانة باكستان الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ وسافر" لسيادة قطر وسلامة أراضيها.