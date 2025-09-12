إعلان

وزير الخارجية يقدم التهنئة لنظيره السوداني على توليه منصبه الجديد

09:37 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني الجديد، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وأكد عبد العاطي على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والسودان والحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشددًا على دعم مصر الكامل لوحدة السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه.

واستعرض وزير الخارجية ما تبذله مصر من جهود لتسوية الأزمة السودانية والتوصل لحل شامل بملكية سودانية يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة تنهي الأزمة الراهنة وتوقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دفع العلاقات بين الشعبين إلى آفاق أرحب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة محي الدين سالم وزير الخارجية السوداني وزير الخارجية السوداني الجديد مصر والسودان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام