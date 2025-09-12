وزير الخارجية يقدم التهنئة لنظيره السوداني على توليه منصبه الجديد

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني الجديد، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وأكد عبد العاطي على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والسودان والحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشددًا على دعم مصر الكامل لوحدة السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه.

واستعرض وزير الخارجية ما تبذله مصر من جهود لتسوية الأزمة السودانية والتوصل لحل شامل بملكية سودانية يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة تنهي الأزمة الراهنة وتوقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دفع العلاقات بين الشعبين إلى آفاق أرحب.