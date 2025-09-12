حماس: خليل الحية أدى صلاة الجنازة على نجله في قطر

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة إن خليل الحية رئيس الحركة في غزة أدى صلاة الجنازة على نجله همام في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في بيان الحركة: "أدى خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".

وفي وقت سابق، أشادت حركة حماس، بحادث الطعن الذي وقعت صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وقالت المقاومة الجمعة، إن عملية الطعن بالقدس تأتي ردا على جرائم العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة.

وأضافت حماس أن "خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره بالقطاع والضفة، ونشد على أيدي شبابنا الثائر، وندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي والمقاومة".

وكان أصيب شخصان، أحدهما بجروح متوسطة إلى خطيرة، والآخر بجروح طفيفة، في حادث طعن وقع صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى اشتباه أولي في أن الحادث "هجوم إرهابي"، وقالت إن المشتبه به موظف بالفندق، وهو من سكان مخيم شعفاط للاجئين، القريب من القدس، وقد اعتقل ويخضع حاليا للتحقيق من قل الأجهزة الأمنية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن منفذ الهجوم تم تحييده في موقع الحادث على يد شرطي خارج الخدمة كان يقيم في الفندق، إلى جانب أحد المدنيين.