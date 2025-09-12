مقتل 18 شخصا في غارة للجيش على مدرستين في غربي ميانمار

مقتل 18 شخصا في غارة للجيش على مدرستين في غربي ميا

(أ ب)

أفادت جماعة مسلحة وتقارير إعلامية محلية، اليوم الجمعة، بمقتل 18 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب، جراء غارة جوية شنها جيش ميانمار على مدرستين خاصتين في إحدى القرى بالبلاد.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 20 شخصا آخرين أُصيبوا في الغارة، التي وقعت ليلة أمس على قرية ثاييت ثابين في منطقة كياوكتاو، وهي منطقة يسيطر عليها جيش أراكان العرقي في ولاية راخين الواقعة غربي البلاد، ولم يعلن الجيش في ميانمار عن أي هجوم في المنطقة.

وقال خينج ثوخا، المتحدث باسم جيش أراكان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن مقاتلة حربية ألقت قنبلتين على مدرستي باينيار بان خين وأميين ثيت الثانويتين الخاصتين.

وأضاف أن معظم الضحايا كانوا "طلابا تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما من المدرستين الخاصتين".

ولم يتسن التأكد من حقيقة الوضع في القرية من مصادر مستقلة، نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في المنطقة إلى حد كبير.

وكانت منطقة كياوكتاو، التي تبعد 250 كيلومترا (150 ميلا) جنوب غرب مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، قد سقطت في قبضة جيش أراكان في فبراير من العام الماضي.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي في الأول من فبراير2021، مما أثار معارضة شعبية واسعة النطاق.