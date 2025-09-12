ترامب: والد المتهم بقتل تشارلي كيرك سلّم ابنه للشرطة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن والد المشتبه به في قضية مقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك هو من قام بتسليمه إلى السلطات بعد أن شاهد صورته كمطلوب.

وأضاف ترامب في تصريحاته: "والده، الذي كان رجل دين وواعظًا في الكنيسة، هو من سلّمه إلى المارشال الأمريكي".

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على تشارلي كيرك قد تم القبض عليه.

وقال ترامب خلال ظهوره على قناة "فوكس نيوز": "أعتقد بدرجة عالية من اليقين أننا نحتجزه".

وأضاف ترامب أن شخصًا "مقرّبًا جدًا منه قام بتسليمه"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أصدر قسم السلامة العامة في ولاية يوتا صورًا إضافية تُظهر الشخص محل الاهتمام في حادث إطلاق النار على تشارلي كيرك.

وأعلنت مكتب حاكم يوتا أن مسؤولين من الولاية والحكومة الفيدرالية سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي بشأن المطاردة المرتبطة بالشخص الذي قتل الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك.