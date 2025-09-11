الإمارات تدين تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر

وكالات

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.

والأربعاء حذر نتنياهو قطر من أنه "عليها إما طرد مسؤولي حركة حماس أو تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك".

وأتى تحذير نتنياهو بعد يوم من توجيه إسرائيل غارة جوية على الدوحة، استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس أثناء مناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.