رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية يوم الخميس 11 سبتمبر، نقل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أكد فيها تضامن مصر الكامل مع الدوحة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدفها مؤخراً.

وجدد عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا العدوان الصارخ يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر الشقيقة فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.



وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا الظرف الدقيق، وقدم التعازي لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم المشين.

من جانبه، طلب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مبادرة سيادته بالاتصال مع سموه في هذا الظرف الدقيق، معربا عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما يجسده من تكليف سيادته لوزير الخارجية للقيام بهذه الزيارة من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين