"زيارة تضامنية".. رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى قطر بعد الضربة الإسرائيلية

10:32 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

إسلام آباد- (د ب أ)

توجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إلى الدوحة اليوم الخميس، في "زيارة تضامنية ليوم واحد"، في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مناطق سكنية بالدوحة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، والمساعد الخاص طارق فاطمي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني خلال الزيارة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليعرب له عن تضامنه معه ومع الشعب القطري بعد "العدوان الإسرائيلي غير المبرر على قطر، والذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية"، بحسب الوكالة.

كانت إسرائيل نفذت الضربة المفاجئة، أمس الأول الثلاثاء، وتشير التقارير إلى أن أحد الأهداف كان خليل الحية، أبرز قياديي حماس في الخارج ورئيس وفدها في محادثات وقف إطلاق النار.

وقد أثار القصف الإسرائيلي للدوحة موجة تنديد دولية واسعة.


