إسرائيل.. متظاهرون يقتحمون مبنى القناة 14 العبرية

12:38 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

وكالات

اقتحم عدد من المتظاهرين استوديو القناة 14 العبرية أثناء بث مباشر، للمطالبة بإنهاء الحرب.

وحاول مقدم البرنامج، إخراج المتظاهرين الذين ارتدوا قمصانا كُتب عليها "متى سنقول كفى؟"، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب، من الاستوديو

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس عن قلقها البالغ من تداعيات الضربة التي استهدفت قيادات من الحركة في قطر، مؤكدة أن أي تصعيد قد ينعكس سلبا على مصير أبنائهم.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أنها تتابع بقلق شديد التطورات الميدانية في الدوحة، وسط مخاوف من أن يدفع الأسرى ثمن هذه الهجمات.

