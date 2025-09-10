إعلان

برعاية مصرية.. إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان لاتفاق مشترك

12:23 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان لاتفا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عقدت مشاورات تناولت الملف النووي الايراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهما لرئيس الجمهورية على رعايته لهذا الحدث الهام بالقاهرة، وللجهود التي بذلتها مصر لتيسير المشاورات بين إيران والوكالة وصولا إلى التوقيع على اتفاق لاستئناف التعاون بينهما.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المشاورات بالقاهرة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة للدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقريب وجهات النظر للتوصل لتسوية مرضية تراعي مصالح جميع الأطراف، تسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المسار التفاوضي الذي بدأ في شهر يونيو الماضي بتيسير من مصر لاستعادة التعاون بين الجانبين قد أسفر اليوم عن التوقيع على اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون، والاتفاق على خطوات عملية للتحقق في المنشآت النووية الإيرانية وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية تسهم في معالجة الشواغل الفنية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي عباس عراقجي وكالة الطاقة الذرية إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة