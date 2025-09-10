وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عقدت مشاورات تناولت الملف النووي الايراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهما لرئيس الجمهورية على رعايته لهذا الحدث الهام بالقاهرة، وللجهود التي بذلتها مصر لتيسير المشاورات بين إيران والوكالة وصولا إلى التوقيع على اتفاق لاستئناف التعاون بينهما.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المشاورات بالقاهرة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة للدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقريب وجهات النظر للتوصل لتسوية مرضية تراعي مصالح جميع الأطراف، تسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المسار التفاوضي الذي بدأ في شهر يونيو الماضي بتيسير من مصر لاستعادة التعاون بين الجانبين قد أسفر اليوم عن التوقيع على اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون، والاتفاق على خطوات عملية للتحقق في المنشآت النووية الإيرانية وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية تسهم في معالجة الشواغل الفنية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.