وكالات

اندلعت صدامات عنيفة مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في مدينة تل أبيب، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين وقوات الشرطة، في وقت عمد فيه المحتجون إلى إغلاق شارع أيالون الرئيسي، أحد أكثر الشوارع حيوية في تل أبيب، وإضرام النار في أجزاء منه، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور.

ودفعت الشرطة بفرق من "الخيالة"، إلى وسط المدينة في محاولة لتفريق الحشود ومنعهم من إغلاق مزيد من الشوارع الرئيسية.

مظاهرة حاشدة في تل أبيب احتجاجا على قرار المجلس الوزاري المصغر احتلال #غزة بالكامل، والمتظاهرون يدعون رئيس الأركان إلى عصيان الأوامر المتعلقة بهذه العملية الجديدة بالقطاع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/rZ28NDbmhN — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 9, 2025

وفي تطور لافت، ذكرت التقارير أن متظاهرين مسلحين من اليمين هددوا المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما أثار حالة من التوتر الشديد بين المجموعات المختلفة.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة مظاهرات تشهدها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من سياسات الحكومة والأوضاع الأمنية المتدهورة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.