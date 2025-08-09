إعلان

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على قرار احتلال غزة |فيديو

11:26 م السبت 09 أغسطس 2025

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب احتجاجا ع

وكالات

اندلعت صدامات عنيفة مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في مدينة تل أبيب، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين وقوات الشرطة، في وقت عمد فيه المحتجون إلى إغلاق شارع أيالون الرئيسي، أحد أكثر الشوارع حيوية في تل أبيب، وإضرام النار في أجزاء منه، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور.

ودفعت الشرطة بفرق من "الخيالة"، إلى وسط المدينة في محاولة لتفريق الحشود ومنعهم من إغلاق مزيد من الشوارع الرئيسية.

وفي تطور لافت، ذكرت التقارير أن متظاهرين مسلحين من اليمين هددوا المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما أثار حالة من التوتر الشديد بين المجموعات المختلفة.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة مظاهرات تشهدها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من سياسات الحكومة والأوضاع الأمنية المتدهورة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

الشرطة الإسرائيلية تل أبيب الحكومة الإسرائيلية إسرائيل احتلال غزة مظاهرات في تل أبيب
