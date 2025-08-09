فيديو| حاخام يهدد ماكرون بالقتل.. وفرنسا تفتح تحقيقًا عاجلًا

وكالات

فتح مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس تحقيقًا، أمس الجمعة، بعد أن هدد حاخام، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقتل.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، إنه بناءً على بلاغ وزير الداخلية، ومنصة "فاروس"، المخصصة الإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على العنف والكراهية عبر الإنترنت، تم فتح تحقيق بشأن "تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية"، حسب ما نقل مراسل سكاي نيوز.

ووفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الحاخام، الذي يُعتقد أنه يعيش في إسرائيل، نشر مقطع الفيديو على منصة "يوتيوب"، وانتقد قرار فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال الحاخام، في الفيديو الذي بلغت مدته 37 دقيقة: "على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أنه من الأفضل له أن يجهز نعشه. سيريه الله ماذا يعني أن يكون وقحا وأن يصدر تصريحات ضد الله".

ووصف الحاخام قرار فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بأنه "معاداة للسامية"، وفقًا لـ"لوفيجارو".

وندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بتصريحات الحاخام، ووصفها بـ"غير المقبولة على الإطلاق"، قائلًا إنه أبلغ السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

ومن جانبه، استنكر الحاخام الأكبر لفرنسا هذه التصريحات، موضحًا أن الشخص المعني لم يتولَّ أي منصب حاخامي ولم يحصل على أي تدريب أو مؤهل حاخامي في فرنسا.