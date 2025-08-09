انفجار ذخائر يوقع قتلى وجرحى من الجيش اللبناني.. والرئيس عون ينعي

وكالات

أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش بانفجار ذخائر في منطقة صور جنوبي لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في منشور على منصة "إكس"، إن ضحايا الجيش سقطوا نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة خلال عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها.

وبدوره، أجرى الرئيس جوزيف عون اتصالًا مع قائد الجيش للوقوف على ملابسات انفجار صور، وأكد الرئيس أن الجيش يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين، وفقًا للمنشور الرئاسي.

وعلق الرئيس عون على الحادث، قائلًا: "فقدنا نخبة من خيرة أبناء الجيش الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بمقتل 5 من عناصر الجيش اللبناني بانفجار داخل منشأة لحزب الله بجنوب لبنان، وفق ما أوردته.