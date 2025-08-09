أيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

وكالات

تعتزم الحكومة الأيرلندية إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام أيرلندية.

يأتي ذلك رغم ضغوط أمريكية، إذ طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونجرس الأمريكي إضافة إيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل، إذا تم تمرير مشروع القانون.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إنه على الرغم من المعارضة، فإن إيرلندا تعتزم مواصلة تمرير مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن بلاده ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف هاريس، أمس الجمعة للصحفيين: "الناس في إيرلندا والناس في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن نشاط الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعًا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا".

ومن جانبه، أكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في إيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير.

ويأتي ذلك عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، صباح أمس الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.





