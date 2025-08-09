ألمانيا وحلفاؤها يحذرون من خطة إسرائيل بشأن غزة

برلين/لندن- (د ب أ)

رفضت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية الدول الخمس أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن.

وجاء في البيان المشترك أن السبيل الوحيد للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين. وأضاف البيان أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر مؤخرا على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة والاستيلاء على مدينة غزة. وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الجمعة في أعقاب ذلك أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في حرب غزة لحين إشعار آخر.