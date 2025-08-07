إعلام عبري: أهالي الأسرى يجهزون أسطولًا بحريًا مدنيًا للتوجه نحو غزة

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن أهالي أسرى يحضرون لأسطول بحري مدني نحو سواحل قطاع غزة.

وأشار والد أسير إسرائيلي في غزة، إلى أن الأسطول البحري هدفه الإفراج عن أبنائهم وسيكون معهم مكبرات صوت و"هذه طريقتنا لهزّ ضمير العالم".

وأضاف والد أسير في غزة: "لسنا جيشا ولا نملك وسيلة للقتال في غزة كل ما نريده هو استعادة أبنائنا".

بدوره، أكد الأسير الإسرائيلي السابق أور ليفي، على أن توسيع القتال في غزة سيؤذي الأسرى بشكل مؤكد، مضيفا "عندما أسمع عن توسيع القتال أتذكر كيف يكون الشعور حين يقصف النفق وتدور المعارك حولك وأنت جائع تصاعد أعمدة الدخان في مناطق شمال غزة مع استمرار العمليات العسكرية للاحتلال".

وأوضح ليفي في ما يخص توسيع القتال في غزة، أن المرة الوحيدة التي شعرت فيها بالقلق بهذا الشكل كانت في 7 أكتوبر 2023 خلال عملية "طوفان الأقصى".