ألمانيا تجدد المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار في غزة وترفض ضم الضفة

وكالات

جددت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع الإنساني لا يزال حرجاً وغير مقبول.

وأكدت الحكومة رفضها أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية، مشددة على أهمية الحفاظ على فرصة تحقيق حل الدولتين.

كما شددت برلين على رفضها لأي إجراءات من شأنها عرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعية إلى التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق ذاته، انضم 162 ممثلا وموسيقيا وإعلاميا إلى الدعوة لوقف توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل.

ووفقا لمنظمة "آفاز"، فإن من بين الموقعين الجدد على الدعوة المغنيان نينا خوبا وكلويسو، والمخرج فاتح أكين، والممثل الإسرائيلي الحائز على جائزة جولدن جلوب آري فولمان، والممثلة زاندرا هولر.

ويوم الخميس الماضي حث أكثر من 200 شخصية بارزة في ألمانيا المستشار فريدريش ميرتس على وقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها في رسالة مفتوحة، وجاء في الرسالة: "نحن أيضا ندين الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس بأشد العبارات الممكنة، لكن لا جريمة تُبرر العقاب الجماعي لملايين الأبرياء بأبشع الطرق".