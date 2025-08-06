

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسعى لسحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني، مضيفا: "هذه ليست حربي أنا هنا لإخراجنا منها".

وطلب أحد الصحفيين من الرئيس الأمريكي التعليق على توقيع فلاديمير زيلينسكي قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة في الجيش الأوكراني، مما سيسمح للأوكرانيين فوق 60 عاما بالخدمة في القوات الأوكرانية بعقود.

ورد ترامب: "هذه فوضى، وأنا هنا لإخراجنا منها. لم أسمع بما ذكرتموه عن رجال فوق الستين وما إلى ذلك، لكن هذه حرب [جو] بايدن، ونحن نعمل بجد للخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "خلال الأشهر الخمسة الماضية أوقفت 5 حروب وبصراحة، كنت أتمنى أن تكون هذه هي السادسة".