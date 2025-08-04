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وزير الخارجية الإسرائيلي: نعمل مع واشنطن لوضع تصور لليوم التالي للحرب

01:02 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

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وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاحتلال يريد إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين بالقطاع.

وأضاف ساعر، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، أنه يجب إعادة جميع الأسرى من غزة "دون شروط"، زاعمًا أن حركة حماس تحاول أن تفرض شروطًا للبقاء في الحكم بقطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي بألا يكون لحماس دور في مستقبل قطاع غزة و بإلقاء الحركة لسلاحها.

وعلق ساعر على إعلان فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال لم تتوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، قائلًا إن هذه الخطوات "مجرد هدية لحماس".

وتابع: "على الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل أن تدرك عواقب أعمالها التي من شأنها إطالة الحرب".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن ثمة جهود أمريكية لوضع تصور لليوم التالي للحرب في غزة وأن تل أبيب تبحث الأمر مع واشنطن.

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جدعون ساعر، واشنطن الحرب الاحتلال غزة
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