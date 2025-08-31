إعلان

إعلام عبري: الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث الصفقة قبل دخول مدينة غزة

11:28 م الأحد 31 أغسطس 2025

نتنياهو

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مستعد لقبول مقترح بشأن صفقة تبادل كان قد وافق عليه قبل أسابيع.

وأكدت القناة العبرية، أن الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول مدينة غزة، مشيرة إلى أن مقربين من نتنياهو أبلغوه بضرورة الرد على عرض حماس قبل دخول مدينة غزة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أمس السبت، إن هيئة عائلات الأسرى تلقت أدلة على أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفشل الصفقة لمواصلة الحرب خلافا لرغبة الشعب.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن وجهة حكومة نتنياهو هي حرب أبدية وتقديم الأسرى قربانا خلافا لرغبة الشعب، مشيرة إلى أن ثمة خيار جدي على الطاولة لإعادة الأسرى ومنع مقتل مزيد من الجنود.

وأكد نقيب احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن رفض الخدمة في غزة هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل.

وأشار الضابط الإسرائيلي، إلى أن جنود وضباط جيش الاحتلال يقاتلون لأن قادتهم لم يخططوا للتوقف أبدا، مؤكدا أن غزة أصبحت منطقة بلا قانون والمساءلة شبه معدومة للجنود.

وشدد الضابط الإسرائيلي، على أن لا مستقبل لإسرائيل مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهورة التي تنكر حدود قوتها، موضحا أن خطة إعادة احتلال غزة إدمان احتلال من حكومة لا تعرف إلا التدمير.

