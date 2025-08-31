بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأحد، الانفتاح لمناقشة سلاح المقاومة وذلك تحت خطاب هادئ.

وقال بري، في كلمة اليوم بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر: " نحذر من خطاب الكراهية الذي باتت تُفتح له الشاشات"، مشيرا إلى أن "العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض".

وأضاف: "منفتحون لمناقشة سلاح المقاومة الذي هو شرفنا وعزنا وذلك تحت خطاب هادئ"، موجها التحية لكل "الشهداء ولا سيما الذين ارتقوا خلال الحرب الأخيرة التي ما زالت تستهدف لبنان وفي مقدمتهم حسن نصر الله".

ولفت بري إلى أن "العينة التي تستهدف طائفة أساسية لا تشبه لبنان أبداً"، محذرا من أن "يجتمع الجهل والتعصب ليصبحا سلوكاً يؤدي إلى الخراب".

وأعلن رفض التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور والقفز فوق البيان الدستوري ووقف النار الذي يمثل الإطار التنفيذي، موضحا أن "لبنان التزم بمتطلبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم الكيان بأي من بنوده بل زاد من احتلاله وواصل عدوانه".

وأكد بري أن "الكيان يصر على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية ومن غير الجائز رمي كرة النار في ملعب الجيش اللبناني الحصن الحصين"، مشيرا إلى أن "المرحلة ليست لنكء الجراح ولا للرقص فوق الدمار وهناك من راهن على إطالة أمد العدوان".