الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحريضية على جنوب لبنان

10:14 ص الأحد 31 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

ألقى الجيش الاسرائيلي منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية نفذت بعد منتصف الليلة الماضية غارة استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، من دون وقوع أي إصابات.

وأفادت بـ "سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر"، لافتة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

الجيش الاسرائيلي لبنان اسرائيل
