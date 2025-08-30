مصر تستضيف اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين لأول مرة

وكالات

تستعد مصر لاستضافة اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وذلك في أول اجتماع للمجموعة يُعقد خارج دولها الأعضاء منذ تأسيسها عام 1999.

وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، إن استضافة هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجًا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة في هذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا.

وأضاف الإتربي، أن قرار انعقاد الاجتماع في القاهرة يأتي تقديرًا لثقل مصر الإقليمي، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى أولويات الدول النامية وخاصة الإفريقية، ويعلي من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأوضح أن الاجتماع سيُعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين هذا العام، لبحث إشكالية الأمن الغذائي المتنامية وأبعادها المختلفة، بحضور عدد كبير من دول المجموعة والدول المشاركة، إلى جانب عدد منظمات ومؤسسات التمويل الدولية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع مخرجات مجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء في مجموعة العشرين، إلى جانب إجراء مفاوضات حول البيان الوزاري بشأن الأمن الغذائي العالمي المقرر اعتماده رسميًا خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب إفريقيا في 19 سبتمبر المقبل.

وفي حال تم اعتماد الوثيقة، سيتم إطلاقها ضمن المخرجات الأساسية لقمة المجموعة المقرر عقدها في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يومي 22 و23 سبتمبر 2025.