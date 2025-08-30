مفتش البحرية الألمانية: عمليات التجسس بمثابة "جرس إيقاظ صغير"



برلين- (د ب أ)

يرى مفتش القوات البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، أن الجيش الألماني مُستعد لمواجهة عمليات تجسس مُستهدفة من قِبَل دول أجنبية.

وقال قائد القوات البحرية في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية مساء أمس الجمعة: "لقد حسّنا الإجراءات الأمنية. ونحن بصدد تحسين حماية القواعد في الجو، وتحت الماء، وفوق الماء، أيضا عبر استخدام أنظمة طائرات مُسيّرة خاصة بنا... من هذا المنطلق، يُعدّ هذا أيضا جزئيا جرس إيقاظ صغير لنا لنستيقظ ونبذل المزيد من الجهود لحماية أفرادنا ومعداتنا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير نُشر مؤخرا، استنادا إلى مصادر من السلطات الأمريكية ودول غربية أخرى، أن روسيا أو داعميها يستخدمون مسيرات لمراقبة طرق في شرق ألمانيا تُستخدَم في توصيل معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال كاك أن التجسس يتم بطرق متنوعة للغاية - عبر الأشخاص والطائرات المسيرة، وأضاف: "لدينا محاولات تسلل وتخريب"، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد محاولات تواصل مع بعض الجنود خلال عودتهم إلى ديارهم، وقال: "ما نقوم به هو الرد بالطبع".

ومن ناحية أخرى، أشاد كاك بنموذج الخدمة العسكرية الجديد المقرر له، والذي أقره مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء الماضي، معربا عن قناعته بأن حل الخدمة العسكرية التطوعية المُخطط له سيساعد البحرية بشكل كبير على السيطرة على مشكلات التجنيد لديها، وقال: "ستُحدث الخدمة العسكرية الجديدة نقلة نوعية".

وأقر كاك بأنه "لطالما كان داعما للتجنيد الإجباري"، موضحا أن الجيش الألماني سيحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة القدرات التي تخلّى عنها منذ تعليق التجنيد الإجباري عام 2011، مؤكدا ضرورة التطور إلى قوة بحرية تدريبية تحمِّس أعدادا كبيرة من الشباب بشكل مكثف ومنتظم للالتزام بالخدمة فترة أطول، وقال: "وهذا سيتطلب وقتا".

ووفقا لقرار مجلس الوزراء الألماني، ستُبذَل أولا محاولات لزيادة عدد الجنود في الجيش الألماني عبر التطوع. ووفقا للأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يجب أن يصل قوام الجيش الألماني إلى 260 ألف جندي عامل و200 ألف جندي احتياطي على الأقل. وإذا تعذر تجنيد عدد كافٍ من المتطوعين، فإن مشروع القانون يسمح بالتجنيد الإجباري. ومع ذلك، لن يتم ذلك تلقائيا، بل سيتطلب موافقة إضافية من البرلمان.