

وكالات

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، رفضها لما أعلنته وزارة الدفاع السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم من قبل قوات قسد.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان، إنه "يرفض ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا".

وأضاف أنه على العكس تمامًا فأن فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر، كما جرى مساء أمس السبت من قصف مدفعي نفذتها تلك الفصائل على مناطق آهلة بالسكان بأكثر من عشرة قذائف ودون مبررات، وقد استخدمت قواتنا حقها الكامل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر النيران، وفقا للغد.

وأشار البيان إلى أن محاولات وزارة الدفاع قلب الحقائق وتضليل الرأي العام لا تخدم الأمن والاستقرار، في الوقت الذي تمارس فيه قواتنا أقصى درجات ضبط النفس تجاه الهجمات والاستفزازات المتكررة لتلك الفصائل التي واصلت خلال الفترة الماضية حفر الخنادق ونقل المسلحين لتؤكد نواياها في التصعيد.

وتابع البيان: "إننا في الوقت الذي نؤكد على ضرورة احترام التهدئة، فإننا ندعو الأجهزة المعنية في الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها وضبط الفصائل غير المنضبطة العاملة تحت سيطرتها".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية قصفت قرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج.