زيلينسكي: روسيا تحشد نحو 100 ألف جندي شرقي أوكرانيا

وكالات

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن روسيا حشدت نحو 100 ألف جندي قرب بوكروفسك شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، للصحفيين اليوم الجمعة، إن "هناك حشد وتمركز للعدو. ما يصل إلى 100 ألف جندي، هذا ما لدينا حتى صباح اليوم. إنّهم يستعدون لعمليات هجومية على أي حال".

وأكد أن القوات الأوكرانية تعمل على التصدي لقوات روسية في منطقة سومي على الحدود الشمالية الشرقية.

وقال زيلينسكي، إنه يرغب في انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المناقشات مع حلفاء أوكرانيا حول الضمانات الأمنية والتصديق عليها من البرلمانات المعنية.

وتوقع الرئيس الأوكراني ردًا من الشركاء إذا فشلت روسيا في إظهار استعدادها لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بحلول يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم لأوكرانيا والوضع المتدهور في قطاع غزة في محادثات تستمر ليومين في كوبنهاجن بدءا من اليوم الجمعة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من شن روسيا أعنف غارات جوية على أوكرانيا منذ نهاية يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصا، بينهم أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.