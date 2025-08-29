إعلان

باكستان وأرمينيا تتفقان على دراسة إقامة علاقات دبلوماسية

03:59 م الجمعة 29 أغسطس 2025

إسلام آباد- (د ب أ)

اتفقت باكستان وأرمينيا اليوم الجمعة على دراسة إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية، في تقدم مهم غير مسبوق.

جاء هذا الإعلان في أعقاب اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم.

وكتب نائب رئيس الوزراء على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس "أجريت اليوم محادثة هاتفية ودية مع وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان واتفقنا على دراسة إقامة علاقات دبلوماسية بين باكستان وأرمينيا"

يشار إلى أن باكستان لا ترتبط بأي علاقات دبلوماسية حتى الآن مع أرمينيا، بسبب دعمها المستمر لأذربيجان في الصراع بشأن ناجورنو-كاراباخ.

غير أن هذا التقدم المفاجئ بين الدولتين يأتي بعد أن توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء عقود من الصراع ، حيث استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانبين في البيت الأبيض في الثامن من أغسطس هذا العام.

وفيما وصفه ترامب بأنه "حدث تاريخي" تصافح رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

ورحبت باكستان أيضا باتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا.

وكتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس في أعقاب اتفاق السلام "يمثل هذا التطور التاريخي فجر لعصر جديد من السلام والاستقرار، والتعاون في جنوب القوقاز وهي منطقة عانت عقودا من الصراع والمعاناة البشرية".

