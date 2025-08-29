إعلان

الخارجية الصينية تطالب أمريكا بالتوقف عن دعم استقلال تايوان

11:37 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الصينية

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها نشر الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة صواريخ في الدول الآسيوية، معتبرة أنها خطوة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وطالبت الخارجية الصينية، اليوم، الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية والتوقف عن دعم استقلال تايوان وإثارة التوتر في مضيق تايوان.

وأكدت الخارجية الصينية، أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، مشددة على رفضها أي تبادلات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد "بإعادة توحيدها" بالقوة إذا لزم الأمر، في حين ترفض الجزيرة الديمقراطية ذات الحكم المنفصل هذه المزاعم. وتحت ضغط عسكري متزايد، تكثف بكين مناوراتها الحربية حول تايوان في مسعى لتأكيد سيادتها، بينما تتمسك تايبيه برفضها لأي سيادة صينية عليها.

وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية تايوان مضيق تايوان الصين
