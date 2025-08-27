إعلان

إسرائيل تعلن مصادرة 1.5 مليون شيكل خلال مداهمة في مدينة رام الله

01:14 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الشرطة الإسرائيلية

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن صادرت نحو 1.5 مليون شيكل (447 ألف دولار) خلال مداهمة نفذتها في قلب مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، استهدفت محل صرافة اتهمته بتحويل أموال إلى حركة حماس.

وأفادت مصادر طبية بأن عملية المداهمة، التي شاركت فيها قوات من الجيش وشرطة حرس الحدود، شهدت إطلاق نار كثيف أسفر عن إصابة 27 فلسطينياً، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة، بينها الدولار واليورو والدينار الأردني، إضافة إلى اعتقال تسعة فلسطينيين جرى نقلهم مع المضبوطات إلى التحقيق.

وتنفذ القوات الإسرائيلية مداهمات متكررة في مدن الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023، إلا أن التوغلات في وسط رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، تُعد نادرة نسبياً.

الشرطة الإسرائيلية إسرائيل مدينة رام الله
