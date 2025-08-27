

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إنه على اعتقاد أن تسوية النزاع في قطاع غزة ستحقق قبل نهاية العام الجاري دون أن يذكر تفاصيل أخرى

وأضاف ويتكوف: "نعتقد أننا سنحقق التسوية بشكل أو بآخر قبل نهاية العام الجاري بالتأكيد".

وتابع: "حماس تشير إلى استعدادها للتسوية، والإسرائيليون أعلنوا عن ذلك وفي آن واحد أعلنوا عن تخصيص 600 مليون دولار لمساعدة غزة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، الثلاثاء عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، وفقا لروسيا اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية إقرار الحكومة الإسرائيلية للخطة للسيطرة على قطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة "حماس".