الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود (صورة)

12:26 م الإثنين 25 أغسطس 2025

وكالات

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، أنها أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود الشمالية للمملكة.

وجاء في بيان رسمي، أن وحدات من المنطقة العسكرية الشرقية رصدت في ساعة مبكرة من فجر الأحد مجموعة من الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وأوضح البيان أن قوات رد الفعل السريع تحركت على الفور، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، الأمر الذي دفع المتسللين إلى التراجع والانسحاب نحو العمق السوري.

وأضاف أن عمليات البحث والتفتيش التي أعقبت المواجهة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، تم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نشرت القوات المسلحة الأردنية صورة تُظهر المضبوطات التي تم العثور عليها خلال العملية.

القوات المسلحة الأردنية المواد المخدرة
