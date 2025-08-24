إعلان

ترامب: أنا أفضل خبير أعشاب في العالم |فيديو

06:40 م الأحد 24 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته لمنشأة شرطة الحدائق في منطقة أناكستيا، عن خطة واسعة لتجديد حدائق العاصمة واشنطن عبر تغطيتها بعشب جديد وتزويدها بأنظمة ري حديثة.

وتحدث ترامب أمام نحو 300 من أفراد الشرطة والحرس الوطني ومسؤولين في وكالات فدرالية، قائلاً: "أملك العديد من ملاعب الغولف في مختلف أنحاء العالم، وأعتقد أنني أعرف عن العشب أكثر من أي شخص آخر في العالم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحدائق ستتم زراعتها بعشب يشبه ذلك المستخدم في ملعب "أوغستا" الشهير بولاية جورجيا، وكذلك ملعبه الخاص "ترامب ناشيونال"، مؤكداً أن العشب الحالي في حدائق واشنطن "مات منذ أكثر من 40 عاماً"، وأن عملية التجديد ستتم بسرعة.

دونالد ترامب أناكستيا الحرس الوطني
